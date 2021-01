Le règlement européen sur l’internet ouvert impose un traitement égal et non discriminatoire du trafic par les fournisseurs d’accès à internet. En charge de contrôler le respect des obligations issues de ce règlement, l’Arcep analyse les pratiques liées à la gestion des flux de trafic sur internet par les fournisseurs d’accès à internet.

Wehe, un outil mis à disposition des utilisateurs depuis 2018 pour vérifier le respect de la neutralité d’internet

Depuis novembre 2018, l’Arcep met à la disposition du grand public un outil de détection d’éventuelles pratiques de bridage de flux : « Wehe ». Disponible sous Android et iOS, cet outil de régulation par la donnée permet aux consommateurs d’être acteurs de la régulation en contribuant activement à la détection d’éventuelles pratiques de bridage.

Développé par la Northeastern University de Boston et fondé sur un code en open source, Wehe analyse le trafic généré via l’application, notamment pour déterminer si l’opérateur est susceptible de brider ou de prioriser certains flux de trafic. Le test s’effectue en deux étapes. Premièrement, l’outil simule l’utilisation d’un service dans le réseau d’un FAI afin de mesurer comment celui-ci traite le trafic réel issu de ce service. Deuxièmement, l’outil simule à nouveau le même trafic mais en remplaçant le contenu par un contenu chiffré invisible pour le FAI. En cas de dissemblance entre les deux simulations, il est possible de soupçonner l’existence d’une mesure de gestion de trafic mise en œuvre par le FAI.

Depuis son lancement, près de 145 000 tests ont été réalisés en France via l’outil Wehe et, à ce jour, aucune différenciation n’a été détectée via l’application.

La nouvelle version de Wehe permet de tester de nouveaux services et de détecter des blocages de ports logiciels

Une nouvelle version de l’application Wehe a été développée en 2020 grâce à la poursuite d’une coopération rapprochée entre les équipes de l’Arcep et l’équipe de recherche de Dave Choffnes, professeur associé à la Northeastern University. Un travail d’une année a permis d’intégrer deux évolutions majeures à cet outil.

La liste des services testés par la fonction de test de différenciation de flux a été étendue et intègre désormais plusieurs services de visioconférences et différentes plateformes françaises de streaming vidéo, reflétant ainsi au mieux les usages des utilisateurs français.